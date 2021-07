Neuer Look für das Café Eulenpick im Zoo Vivarium und verlängerte Öffnungszeiten für den Biergarten in den Sommermonaten

Das Café Eulenpick im Zoo Vivarium hat während der Corona-bedingten Schließung seinen Innenraum und seine Küche neu gestaltet. Auch der Außenbereich des Cafés wurde durch eine neue Farbgebung und Holzverkleidung optisch aufgewertet. Eine weitere Neuerung: Seit dem 1. Juli 2021 bietet das Café Eulenpick Kaffee zum Mitnehmen ausschließlich im FairCup-Becher an.

„Die Neuerungen gehen auf den Café-Pächter Ioannis Patsakas zurück, der mit seinem Team und in Abstimmung mit dem für den Zoo Vivarium zuständigen Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Ideen zur Verbesserung der Abläufe – insbesondere für die Stoßzeiten – sammelte“, erläutert der für das Vivarium zuständige Stadtkämmerer André Schellenberg.

Das bisherige Konzept wurde dahingehend verändert, dass sich die großen und kleinen Gäste im Innenraum selbst einen Überblick über das gastronomische Angebot verschaffen können und noch einfacher mit dem Cafépersonal in Kontakt treten können. Die Menüauswahl fällt bewusst übersichtlich aus und ermöglicht so dem Cafébetreiber eine bessere Planung und mehr Flexibilität – zusätzlich werden Tagesgerichte oder Wochenaktionen angeboten. Beibehalten wird das Angebot an frischen und regionalen sowie an Fairtrade-Produkten: „Ich freue mich, dass wir durch die Anpassungen Angebot und Abläufe für die Gäste weiter verbessern und einen noch besseren Service ermöglichen können“, so Schellenberg.

Angepasst wurden außerdem die bisherigen Öffnungszeiten des Biergartens, der sich vor dem Zoo-Eingang befindet. Den Wünschen von Bürgerinnen und Bürger entsprechend ist der Biergarten von Juni bis August freitags, samstags und sonntags bei „Biergartenwetter“ bis 22 Uhr geöffnet. Spaziergänger*innen, Radfahrer*innen und Zoobesucher*innen können dort so ihren Tag in ruhiger Umgebung bei Essen und Trinken ausklingen lassen.

Der Biergarten und Innenraum des Café Eulenpick können auch weiterhin für Events wie Geburtstags- und Weihnachtsfeiern gemietet werden. Das Catering erfolgt hier durch den Pächter des Café Eulenpick.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt