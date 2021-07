Aktion Schulranzen bei Kirche & Co.

Der ökumenische Kirchenladen Kirche & Co. bittet im Rahmen seiner „Aktion Schulranzen“ um gut erhaltene Schultaschen oder Geldspenden zum Materialkauf für bedürftige Familien. Abgegeben werden können die Sachen ab 12. Juli bis 6. August 2021 montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr sowie dienstags von 10 bis 18 Uhr im Kirchenladen, Reinstraße 31, in Darmstadt. Kirche & Co. möchte mit der Sammelaktion Familien unterstützen, die die finanziellen Aufwendungen, die mit dem Schulbeginn zusammenhängen, nur schwer bewältigen können. Die Ausgabe an bedürftige Familien geschieht in Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Kirchengemeinden in Darmstadt. Auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien sollen bedacht werden. „Die Aktion Schulranzen ist ein Zeichen der Solidarität und ein Beitrag zum schonenden Umgang mit den Ressourcen“, sagt Maren Dettmers von Kirche & Co. Weitere Informationen unter 06151 296415.