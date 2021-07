Abendführung „Das wilde Liebesleben der Tiere“ im Zoo Vivarium

Im Rahmen der „Darmstädter Exkursionen“ bietet der Zoo Vivarium am Samstag, 10. Juli 2021, die Abendführung „Das wilde Liebesleben der Tiere“ an. Zoopädagoge Dr. Frank Velte informiert auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung, warum es Meerschweinchen faustdick hinter den Ohren haben, was innerartlicher Brutparasitismus ist, warum bei manchen Tierarten die Frauen das Sagen haben und ob es bei Tieren Treue überhaupt gibt.

Die Führung beginnt um 20 Uhr. Treffpunkt ist am Zooeingang im Schnampelweg 5. Es gelten die regulären Eintrittspreise. Die allgemeinen Hygienevorschriften und Abstandsregeln sind zu beachten.

Eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 06151 / 13 46 900 oder online unter https://zoo-vivarium.de/veranstaltungen/ ist unbedingt notwendig, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.