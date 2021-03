Fenster zur Darmstädter Kultur

Darmstädter Kulturinstitutionen zeigen ab 24. März 2021 in einem temporär verfügbaren Schaufenster des Luisencenters Darmstadt in der Innenstadt, kleine, wöchentlich wechselnde Kulturhäppchen – natürlich angepasst an die aktuellen Bestimmungen. Immer mittwochs, zum „Banden-Mittwoch“, stellt eine andere Institution aus. Unter den ersten Ausstellenden sind u. a. Theater Transit, das Kunstforum der TU Darmstadt, der Konzertchor Darmstadt / Kulturverein Residenzfestspiele e. V. sowie theater die stromer.

Bereits im vergangenen Jahr – zum zweiten Lockdown – hatten sich Darmstädter Kulturschaffende zu „Darmstadt bildet Banden“ zusammengeschlossen, um das kreative Potenzial auch in der Pandemie sichtbar zu machen. In einem virtuellen Adventskalender auf YouTube öffneten sich 24 Kulturfenster. Seit Jahresbeginn gibt der „Banden-Mittwoch“ kulturelle Einblicke auf dem YouTube-Kanal und seit Kurzem auch auf der eingerichteten Facebookseite.

Mit dem temporären Ausstellungsort im Luisencenter Darmstadt wird nun der Bogen zum Analogen gespannt.

Ein besonderer Dank geht an das Luisencenter Darmstadt. Das Luisencenter unterstützt mit dieser Kooperation das notwendige Miteinander, das durch Kultur und Sozialkontakte geschaffen wird.

YouTube-Kanal:#darmstadtbildetbanden

Facebook: @darmstadtbildetbanden

Quelle: Staatstheater Darmstadt