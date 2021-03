Bessunger Wochenmarkt: HEAG mobilo informiert über Bauprojekte

Mit Beginn der Osterferien baut die HEAG mobilo die Haltestelle „Bessunger Straße“ in Richtung Innenstadt barrierefrei um. Durch einen ebenerdigen Einstieg und ein Blindenleitsystem ermöglicht der Neubau auch mobilitätseingeschränkten Menschen die Nutzung der Haltestelle und der Straßenbahn. Die Ausstattung mit einem modernen Fahrgastunterstand sowie einem dynamischen Fahrgastinformationssystem bietet zudem mehr Komfort für alle Fahrgäste.

Wie sieht die neue Haltestelle aus? Was verändert sich? Wie ist der Bauablauf geplant? Darüber informiert das Darmstädter Verkehrsunternehmen Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Bessungen am Freitag (19.03.21) von 14 bis 18 Uhr auf dem Wochenmarkt in der Orangerie. Für Fragen zum Bauvorhaben steht an diesem Tag Kevin Zdiara, der Bürgerreferent der HEAG mobilo, vor Ort zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Serviceteam der HEAG mobilo Informationen zum Mobilitätsangebot und eine individuelle Mobilitätsberatung.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH