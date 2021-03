Broschüre „Aktive Ferien 2021“ der Wissenschaftsstadt ab sofort digital erhältlich

Die von der Kinder- und Jugendförderung im Jugendamt zusammengestellte Broschüre ‚Da mach ich mit – Aktive Ferien 2021‘, ist ab sofort digital erhältlich.

„Trotz der besonderen Zeit ist es gelungen, vielfältige Angebote zusammen zu stellen, die Kindern und Jugendlichen ermöglichen, aktiv und kreativ die schulfreien Wochen und Tage zu erleben. Gerade wegen der so anstrengenden Corona-Zeit für die Kinder und Jugendlichen – vor allem die Verringerung der für sie so notwendigen sozialen Kontakte oder auch die Anforderungen an Homeschooling uvm. – setzen wir alles daran, den Kindern und Jugendlichen eine entspannte und erlebnisreiche Ferienzeit zu ermöglichen. Wir hoffen daher sehr, dass das Programm mit der Entwicklung der Pandemie in Einklang zu bringen ist“, erklärt dazu Kinder- und Jugenddezernentin Barbara Akdeniz.

Anders als in den vergangenen Jahren wird für die Broschüre 2021 auf den Druck verzichtet. Stattdessen liegen in Schulen, Kindertagesstätten, städtischen Ämtern und bei der Bürgerinformation im Neuen Rathaus am Luisenplatz Postkarten aus, die mit einem QR-Code versehen sind. „Mit dieser Vorgehensweise tragen wir den Erfordernissen zur Flexibilität bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie Rechnung, die in diesem Jahr viele Anbietende von Ferien- und Freizeitangeboten gezwungen hat, ihre Angebote umzugestalten und den Gegebenheiten anzupassen. Bei ihnen möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich dafür bedanken, dass sie zusammen mit all ihren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Kindern und Jugendlichen ein Ferienangebot ermöglichen werden, obwohl die zu beachtenden Schutz- und Hygienemaßnahmen allen viel abverlangen“, betont Akdeniz. „Eine digitale Broschüre hat den Vorteil, dass wir zeitnah Änderungen und Aktualisierungen einpflegen können und die enthaltenen Angebote so immer auf dem neuesten Stand und die Entwicklung der Covid-19-Pandemie angepasst sind.“

Anmeldungen für die Ferienmaßnahmen der Kinder- und Jugendförderung, hierzu gehören auch die Freizeiten im Albert-Schweitzer-Haus in Lindenfels, sind wie immer in der Abteilung Kinder- und Jugendförderung im Stadthaus III in der Frankfurter Straße 71 möglich. Für die Freizeiten und Veranstaltungen der freien Träger erfolgt die Anmeldung direkt beim jeweiligen Anbieter. Da allen Kindern und Jugendlichen eine Teilnahme an Ferienangeboten möglich sein soll, gibt es auch finanzielle Fördermöglichkeiten. Informationen hierzu sind in der Broschüre zu finden.

Download: Broschüre „Aktive Ferien 2021“

