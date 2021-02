One Billion Rising 2021: Wissenschaftsstadt Darmstadt beteiligt sich digital am internationalen Aktionstag

Auch im Jahr 2021 beteiligt sich die Wissenschaftsstadt Darmstadt am internationalen Aktionstag ‚One Billion Rising‘ gegen geschlechtsspezifische Gewalt gegen Mädchen und Frauen: Rund um den originären Termin am 14. Februar 2021 setzt der Mädchen*arbeitskreis mit besonderen Aktionen zum Thema Gewalt gegen Mädchen und Frauen auf dessen Instagram Account (@m.a.k.darmstadt) ein Ausrufezeichen. Neben einem Begrüßungsvideo der Frauendezernentin, einem Tanzvideo und Informationsposts, gibt es zum Beispiel ein Quiz und eine Umfrage. Vom 12. bis 14. Februar sind alle Interessierten eingeladen, sich hier zu informieren und bei den Aktionen mitzumachen.

„Funktionierende lokale Schutz- und Hilfestrukturen für Frauen und Mädchen sind von großer Bedeutung und kommen in Pandemie-Zeiten noch mehr zum Tragen. Darauf möchten wir in diesem Jahr mit unserer Teilnahme am Aktionstag aufmerksam machen“, erläutert dazu Frauendezernentin Barbara Akdeniz. „In der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist die völkerrechtliche Verpflichtung der Istanbul-Konvention in Bezug auf Schutz und Unterstützung dank des vorbildlichen Einsatzes der Fachberatungsstellen und der beteiligten Behörden auch in Pandemie-Zeiten gewährleistet. Wie eine Auswertung der Fachberatungsstellen zeigt, hat sich die Gewalt insbesondere dort, wo sie bereits vor Corona virulent war, in der Krise weiter verstärkt. Es ist beruhigend zu wissen, dass die betroffenen Frauen und Mädchen auch in diesen Zeiten dennoch verlässliche Ansprechpartnerinnen finden.“

Die Leiterin des Frauenbüros, Edda Feess, ergänzt: „Es ist gelungen, aus den gut funktionierenden lokalen Strukturen des „Netzwerkes Gewaltschutz“ heraus, überall dort nachzusteuern, wo sich organisatorisch neue Bedarfslagen ergeben haben. So zum Beispiel bei der Notaufnahme ins Frauenhaus. Es zeigt sich insbesondere in solchen Krisenzeiten, wie gut die multidisziplinäre Kooperation trägt.“

Susanne Müller, Geschäftsführerin des MAK (Mädchen*arbeitskreis) Darmstadt meint dazu: „Die Corona-Maßnahmen stellen den Alltag vieler Jugendlicher auf den Kopf: Kein oder wenig Präsenzunterricht in Schulen, keine Partys, kein Sport im Verein – die gewohnten sozialen Unterstützungssysteme brechen weg. Wir möchten deshalb mit unseren Aktionen zum 14. Februar betroffenen Mädchen Mut machen, sich Vertrauenspersonen mitzuteilen. Entweder solchen aus dem eigenen sozialen Umfeld, den Jugendhäusern oder den eigens dafür eingerichteten Fachstellen.“

Folgende Beratungsstellen unterstützen bei den verschiedenen Formen geschlechtsspezifischer Gewalt:

BERATUNG NACH HÄUSLICHER GEWALT

Hilfe in akuten Krisen, Beratung und Information, Unterstützung und Begleitung, auch für unterstützende Personen, Vermittlung zu weiteren Hilfsangeboten, Stabilisierung, Aufarbeitung und Neuorientierung

Beratungsstelle „Frauen-Räume“ (Fachberatungsstelle des Frauenhauses)

Bad Nauheimer Straße 9, 64289 Darmstadt

06151 / 375080

info [at] frauenberatung-darmstadt [dot] de

www.frauenhaus-darmstadt.de

BERATUNG NACH SEXUALISIERTER GEWALT

Krisenintervention, Beratung und Stabilisierung für Betroffene und unterstützende Personen, psychosoziale Prozessbegleitung, Vermittlung zu Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Therapeutinnen und Therapeuten

pro familia – Notruf und Beratung bei sexualisierter Gewalt

für Frauen und Mädchen sowie männliche Betroffene

Landgraf-Georg-Straße 120

64287 Darmstadt

06151 / 429420

06151 / 45511 (Notruf)

www.frauennotrufe-hessen.de

Wildwasser Darmstadt e. V. – Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt

für Mädchen ab 12 Jahren, Frauen und unterstützende Personen

Wilhelminenstraße 19

64283 Darmstadt

06151 / 28871

info [at] wildwasser-darmstadt [dot] de

www.wildwasser-darmstadt.de

BERATUNG BEI ZWANGSHEIRAT UND EHRGEWALT

Beratung für Mädchen und junge volljährige Frauen zum Schutz vor Zwangsheirat und bei sogenannter Gewalt im Namen der Ehre, Unterstützung bei der weiteren Lebensplanung

Mäander – individuelle Jugendhilfe – gemeinnützige GmbH

Helfmannstraße 63a

64293 Darmstadt

06151 / 893103

maeander-darmstadt [at] t-online [dot] de

www.maeander-darmstadt.de

www.maeander-zwangsheirat.de

BERATUNG BEI GEWALT AN KINDERN UND JUGENDLICHEN

Unterstützung bei sexualisierter Gewalt (Mädchen bis 12 Jahren und Jungen jeden Alters) sowie bei Gewalt und Krisen in der Familie und im sozialen Umfeld

Deutscher Kinderschutzbund – Bezirksverband Darmstadt e. V.

Holzhofallee 15

64295 Darmstadt

06151 / 36041-50

info [at] kinderschutzbund-darmstadt [dot] de

www.kinderschutzbund-darmstadt.de

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt