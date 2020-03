Covid-19-Pandemie: Appell von OB Partsch an die Darmstädterinnen und Darmstädter: Unterstützt den lokalen Handel und die Gastronomie!

Im Hinblick auf die Auswirkungen, die die gegenwärtige Situation für alle Menschen, viele Unternehmen, aber auch den Einzelhandel und die Gastronomie hat, richtet sich Oberbürgermeister Jochen Partsch mit einem Appell an die Bürgerschaft:

„Liebe Darmstädterinnen und Darmstädter,

die Maßnahmen zur Verlangsamung der Corona-Pandemie stellen uns alle derzeit vor große Herausforderungen. Es ist aber auch ein sehr gutes Gefühl zu beobachten, dass sich die ganz überwiegende Mehrheit der Menschen nicht nur strikt an die Verordnungen und Abstandsregeln hält, sondern dass wir in unserer Stadtgesellschaft insgesamt ebenso wie in jeder einzelnen Nachbarschaft täglich erleben dürfen, dass es ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl und starke Solidarität in der gegenseitigen Unterstützung gibt.

Sehr schwierig ist die Situation auch für manches Geschäft, die Gastronomie, die Hotels und alle im Bereich der Kultur und von Veranstaltungen. Einiges ist eben nicht oder noch nicht online zu regeln.

Zugleich müssen die meisten von uns nun viel Zeit zu Hause verbringen, während Läden und Einrichtungen geschlossen bleiben. Wir lange dies dauert, kann noch niemand genau sagen.

Jede und jeder soll nun weiterhin eigene und ganz persönliche Konsumentscheidungen treffen. Dies möchte niemand in Frage stellen. Ich will aber eindringlich bitten, darüber nachzudenken, dass es eine Zeit nach der aktuellen Krise geben wird. Dann werden die lokalen Geschäfte und Dienstleister den Zuspruch ihrer Kundinnen und Kunden umso mehr benötigen. Es ist also durchaus eine gute Frage, ob ich nun etwas sehr schnell benötige oder ob ich darauf warten kann, es später wieder lokal und direkt zu kaufen.

Kurzfristig einen Besuch wert ist auch das Digitale Schaufenster des Darmstadt Citymarkting e.V..

Dort präsentieren sich viele lokale Händler.

Weitere attraktive Angebote aus Darmstadt und Umgebung sind im Netz zu finden. Praktisch täglich entstehen neue kreative Online-Präsenzen, oft mit Lieferoption. Es lohnt sich, immer wieder einmal neu nachzuschauen. Das gilt im Übrigen auch für manches Restaurant, das nun unter erhöhten Hygiene-Vorschriften Abhol- und Lieferservices bietet, damit man auch in Zeiten wie diesen nicht auf das Lieblingsgericht verzichten muss.

Unterstützt Eure lokalen Händler! Support your local businesses!

