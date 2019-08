Internationales Jugendorchester Darmstadt 2019 – Konzert in der Orangerie

Seit über 30 Jahren lädt die Wissenschaftsstadt Darmstadt junge Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen 14 und 20 Jahren aus ihren 16 Partnerstädten zum gemeinsamen Musizieren ein. Unter der Leitung des ehemaligen Musiklehrers Norbert Müller erarbeiten die Jugendlichen in nur drei Probentagen ein umfangreiches Konzertprogramm und führen es in Darmstadt und im Rahmen einer Konzertreise in einer Partnerstadt auf.

Oberbürgermeister Jochen Partsch betont: „Das Internationale Jugendorchester Darmstadt gehört zu den Schwerpunkten unserer internationalen Jugendarbeit. Zum ersten Mal sind in diesem Jahr auch Jugendliche aus unserer jüngsten Partnerstadt San Antonio in Texas/USA zu Gast. Dadurch wirkt unser erfolgreiches Projekt auch über Europa hinaus und verbindet junge Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks. Wir alle sollten uns ein Beispiel daran nehmen, wie es den Jugendlichen aus so vielen Ländern mit so unterschiedlichem Hintergrund jedes Jahr gelingt, innerhalb kürzester Zeit zu einer Gruppe zusammenzuwachsen und gemeinsam ein so großartiges Ergebnis ihrer musikalischen Arbeit zu erzielen.“

In diesem Jahr präsentiert das Orchester u. a. Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Engelbert Humperdinck. Die Konzertreise führt in Darmstadts deutsche Partnerstadt Freiberg in Sachsen – eine Städtepartnerschaft, die im kommenden Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert.

Die 38 Musikerinnen und Musiker aus 12 Städten erwarten in Darmstadt und Freiberg sowohl die intensive Orchesterarbeit als auch ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm und viele Möglichkeiten zur Begegnung mit Gleichaltrigen aus 11 verschiedenen Ländern.

Die Unterkunft der Gäste aus den Partnerstädten wird privat durch die Familien der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Darmstadt übernommen.

Das Darmstädter Konzert findet am Sonntag, den 18. August 2019 um 17 Uhr in der Orangerie in Darmstadt statt. Es begrüßt Oberbürgermeister Jochen Partsch. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt