hobit 2019: ICH. MEINE IDEEN, ZIELE, MÖGLICHKEITEN

Kurz vor dem Schulabschluss setzen sich junge Menschen intensiv mit ihren Zukunftsperspektiven auseinander. Auf diese Schlüsselphase bezieht sich das Motto der 23. Darmstädter Hochschul- und Berufsinformationstage „hobit“: „Ich. Meine Ideen, Ziele, Möglichkeiten“. Schülerinnen und Schüler bekommen vom 29. bis 31. Januar 2019 im Darmstädter Wissenschafts- und Kongresszentrum „darmstadtium“ eine erste, umfassende Orientierung zu Studium, Ausbildung und Berufseinstieg in der Region. Die Veranstalter rechnen erneut mit rund 20.000 Besucherinnen und Besuchern.

„Gerade in den letzten Jahren haben sich Studien- und Ausbildungsangebote sehr stark ausdifferenziert, was auch ein Zeichen der voranschreitenden Digitalisierung ist“, erläutert hobit-Projektleiter Uli Knoth. „Zwar entstehen hierdurch auch komplett neue berufliche Möglichkeiten, es ist aber komplizierter geworden, den Durchblick zu behalten. Die hobit nimmt die Schülerinnen und Schüler an die Hand und ermutigt sie, sich auf ihre Zukunftsplanung einzulassen.“

An mehr als 150 Messeständen und in gut 250 Vorträgen erhalten die jungen Besucherinnen und Besucher thematisch geordnet Beratung, Orientierung, Hilfe und Kontakte rund um die Studien- und Berufswahl. Experimente und Demonstrationen laden dazu ein, in mögliche künftige Berufsfelder hineinzuschnuppern. Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind oft Studierende und Auszubildende, die aus erster Hand über ihre Ausbildung und ihre Erfahrungen berichten. Neu ist die Veranstaltungsreihe “und du so?”. Vergleichbar einem Speed-Dating ermöglicht sie Schülerinnen und Schülern, in schnellem Tempo Antworten auf Fragen zu Wegen in Studium und Beruf zu erhalten.

Die Reihe besteht aus zwei Veranstaltungen, die aber inhaltlich zusammengehören. Am Dienstag, 29. Januar, startet im Raum Ferrum von 12.30 – 13.15 Uhr der erste Part mit Experten und Expertinnen unter anderem der Hochschule Darmstadt und der TU Darmstadt sowie der Agentur für Arbeit. Sie berichten über Besonderheiten und Unterschiede des Studiums an der jeweiligen Hochschule oder auch über duale Ausbildungswege und was dabei beachtet werden sollte. Am Donnerstag, 31. Januar, folgt von 12.30 – 13.15 Uhr, ebenfalls im Raum Ferrum, der zweite Part. Hier berichten Studierende sowie Schülerinnen und Schüler von ihren Erlebnissen und ihren Wegen, wie sie zu ihrem Studiengang oder Ausbildungsberuf gefunden haben und was ihnen wichtig ist.

Schülerinnen und Schüler, die nach dem Abschluss erst einmal ein „Gap Year“ – also ein Überbrückungsjahr zwischen Schule und Berufsausbildung – einlegen möchten, können sich während der hobit zum Thema „Work and Travel“ informieren.

Zur Vorbereitung des Messebesuchs gibt es auf der Webseite hobit.de ausführliche Informationen zu den Ausstellern, so dass Besucherinnen und Besucher ihr eigenes Programm unter „myhobit“ zusammenstellen können.

Die hobit findet in diesem Jahr zum 23. Mal statt. Was 1997 in kleinem Rahmen im Luisencenter begann, hat sich zu einer riesigen Bildungsmesse entwickelt. Jährlich zieht es rund 20.000 Besucherinnen und Besucher aus Darmstadt, den Kreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Bergstraße, dem Odenwaldkreis, Stadt und Kreis Offenbach sowie aus Städten wie Aschaffenburg, Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Mannheim und Heidelberg an den drei hobit-Tagen ins darmstadtium.

Die hobit 2019 findet statt

vom 29. bis 31. Januar, von 8.00 bis 17.00 Uhr (Donnerstag bis 16.00 Uhr)

im darmstadtium, Schlossgraben 1, 64283 Darmstadt

Der Eintritt ist frei.

