Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht Seniorenprogramm 2019

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat kürzlich das neue Programm 2019 für Seniorinnen und Senioren veröffentlicht. Die Zusammenstellung ist ab sofort im Bürger- und Informationszentrum am Luisenplatz, bei den Bezirksverwaltungen und bei der Servicestelle Soziales und Beratung im Amt für Soziales und Prävention, Stadthaus Frankfurter Straße, erhältlich: „Ich wünsche den Seniorinnen und Senioren unserer Stadt ein friedvolles, gesundes und vor allem interessantes Jahr 2019, nicht zuletzt durch viel Freude bei der Teilnahme an den vielfältigen Angeboten im neuen Seniorenprogramm. Für 2019 ist es uns erneut gelungen, eine Vielzahl von abwechslungsreichen Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren zusammenzustellen und ich lade alle Interessierten herzlich zur Teilnahme ein“, so Sozialdezernentin Barbara Akdeniz.

Neben Fitness-Kursen und Tanznachmittagen, werden auch Konzertveranstaltungen in der Orangerie und im Staatstheater, Vorträge, Radtouren und Führungen in und um Darmstadt angeboten. Darüber hinaus können etwa der Hauptbahnhof neu entdeckt oder zum 120-jährigen Jubiläum der ‚Lilien‘ die Stätten, wo alles begann, besucht werden. Auch ein Besuch des ‚Schwetzinger Schlossgartens‘ in der Kurpfalz, die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten von Mainz oder einer Brauerei mit anschließender Verköstigung in Miltenberg und die Bundesgartenschau in Heilbronn stehen in diesem Jahr auf dem Programm.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt