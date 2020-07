Städtisches Programm für Seniorinnen und Senioren startet wieder – Treffs im August wieder geöffnet

Das Programm startet am 6. August 2020 mit einer Radtour zum Kühkopf. Im September steht eine Busfahrt nach Hanau zum Schloss Philippsruhe an und der Kreativ-Treff freut sich heute schon wieder auf eine rege Teilnahme von Wollkünstlerinnen und -künstlern. „Ich freue mich, dass im zweiten Halbjahr die Veranstaltungen für ältere Menschen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt wieder durchgeführt werden können“, erklärt Sozialdezernentin Barbara Akdeniz.

„Die Arbeit für Seniorinnen und Senioren ist ein wichtiger Aspekt der Sozialpolitik in unserer Stadt. Ein besonderes Anliegen ist es dabei, Begegnungen und aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für ältere Menschen zu sichern. Umso mehr freuen wir uns, dass die corona-bedingten Schließungen der Begegnungsstätten durch die aktuelle Landesverordnung aufgehoben wurden und nun auch die städtischen Seniorentreffs wieder geöffnet werden können“, so Sozialdezernentin Barbara Akdeniz.

Der Treff in Eberstadt öffnet seine Türen am Montag, den 17. August, um 14 Uhr und der Treff „Am Woog“ am 18. August um 13.30 Uhr. Bei beiden Veranstaltungen wird es Kaffee, Kuchen, Spiel und Spaß und unterhaltsame Gespräche geben.

Zum Schutz der Besucherinnen und Besucher der Seniorentreffs sowie der Treffleitungen und ehrenamtlich Mitarbeitenden wurde für die Begegnungsstätten ein Hygienekonzept entwickelt, das den Besuch möglichst risikoarm stattfinden lässt. Die Abstandsregeln gelten auch hier und das Betreten der Räumlichkeiten ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung möglich, die am Sitzplatz abgelegt werden kann.

Wer einen der Seniorentreffs besuchen möchte, muss sich wegen begrenzter Platzanzahl vorab telefonisch bei der Treffleitung anmelden.

Kontaktpersonen:

Seniorentreff Am Woog

Start am 18. August 2020

Frau Helfenstein

Tel.: 06151-377199

Anmeldung ab dem 3. August montags zwischen 8 bis 10 Uhr

Seniorentreff Eberstadt

Start am 17. August 2020

Frau Wreschniok

Tel.: 06151-56752

Anmeldung ab dem 5. August mittwochs zwischen 12 und 14 Uhr

Strick- und Kreativ-Treff

Start am 10. September 2020

Frau Blank

Tel.: 06151-132872

Täglich in der Zeit von 8 bis 12 Uhr

Weitere Informationen zum städtischen Programm für Seniorinnen und Senioren gibt es beim Amt für Soziales und Prävention:

Servicestelle Soziales und Prävention

Abteilung Altenhilfe

Frau Blank

Tel.: 06151-132872

Täglich in der Zeit von 8 bis 12 Uhr

www.darmstadt.de

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt