Stadtbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt sucht Ehrenamtliche für Moderation der Reihe „Dialog in Deutsch“

Für das Format „Dialog in Deutsch“ sucht die Stadtbibliothek im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, Ehrenamtliche, die diesen Gesprächskreis jeweils zu zweit moderieren. Interessierte wären ein- oder zweimal im Monat donnerstagnachmittags von 16.30 bis 17.30 Uhr eingesetzt.

„Dialog in Deutsch“ ist ein kostenloses, offenes Angebot, das sich an Menschen richtet, die Deutsch lernen und in lockerer Atmosphäre freies Sprechen üben möchten. Wer Interesse hat, sich im Ehrenamtsteam der Stadtbibliothek Darmstadt zu engagieren und dabei interessante Menschen kennenzulernen, kann sich unter der Telefonnummer 06151 13-2759 melden oder an stadtbibliothek [at] darmstadt [at] de mailen.