Aktion Federmäppchen – Schulmaterialien spenden

Der Kirchenladen von Kirche & Co. in Darmstadt ruft unter dem Motto „Aktion Federmäppchen“ zu Spenden von Schulmaterialien auf. Mit dieser Aktion möchte Kirche & Co Familien unterstützen, die die finanziellen Aufwendungen, die mit dem Schulbeginn zusammenhängen, nur schwer meistern können. Deshalb nimmt der ökumenische Kirchenladen ab sofort bis Ende Juli, montags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr, dienstags bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 13 Uhr, in der Rheinstraße 31 Schulranzen und Schulmaterialien entgegen und gibt diese an bedürftige Familien weiter. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Kirchengemeinden in Darmstadt. Auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien sollen bedacht werden. Die Aktion Federmäppchen ist ein Zeichen der Solidarität und ein Beitrag zum schonenden Umgang mit den Ressourcen.

Gute Schulmaterialien sind teuer und insbesondere vor der Einschulung der I-Dötzchen entstehen hohe Kosten. Das ist für viele Haushalte eine Herausforderung. Andererseits gibt es Familien, bei denen manche Hefte nicht benutzt wurden oder zum neuen Schuljahr ein neuer Ranzen angeschafft wird, obwohl der alte noch gut erhalten ist.

Gebraucht werden: gut erhaltene Ranzen oder Schulrucksäcke sowie Farbkästen, Scheren, Stifte, Schreib- und Zeichenblöcke, Schreibhefte und Schnellhefter. Der Maßstab sollte sein: Würde ich mein Kind damit in die Schule schicken?

Der Kirchenladen freut sich auf viele Spenden und dankt allen, die diese Aktion unterstützen.