„Darmstadt: voll digital?“ – Ringvorlesung im „Haus der Energie“ an der h_da

Die öffentliche Ringvorlesung der „Initiative: Nachhaltige Entwicklung“ (i:ne) an der Hochschule Darmstadt (h_da) findet im aktuellen Wintersemester zum dritten Mal statt. Leitfrage diesmal: Wie können digitale Lösungen zu einer Nachhaltigen Entwicklung beitragen? Fachleute aus Wissenschaft und Praxis beleuchten die Thematik in kurzen Vorträgen aus unterschiedlichen Blickwinkeln und stellen den regionalen Bezug her. In der anschließenden Diskussion können sich auch Interessierte aus der Region beteiligen.

Die Veranstaltungsreihe findet statt im „Haus der Energie“ an der Hochschule Darmstadt (Holzhofallee 38, 64295 Darmstadt). Der Eintritt zu den jeweils 90-minütigen Vorträgen ist frei.

Konzipiert und durchgeführt wird die Ringvorlesung von Lehrenden und Studierenden aus der hochschulweiten „Initiative Nachhaltige Entwicklung (i:ne) unter breiter Beteiligung der h_da-Fachbereiche. Parallel zur Ringvorlesung erarbeiten Studierende der h_da eigene Vorschläge für ein nachhaltigeres Darmstadt, die sie im Januar 2019 zum Abschluss der Ringvorlesung präsentieren und mit Oberbürgermeister Jochen Partsch diskutieren.

Was?

Ringvorlesung „Darmstadt: voll digital? Herausforderung Nachhaltige Entwicklung“

Wo?

Hochschule Darmstadt

Haus der Energie

Holzhofallee 38, Raum 0.13 (Erdgeschoss)

64295 Darmstadt

Wann?

Jeweils donnerstags von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Programm im Dezember 2018 und Januar 2019:

6. Dezember

Nudging und Sharing: IT-Tools für Konsumenten und ihre Wirkung

Referenten sind Dr. Julian Schenten vom Servicecentrum Forschung und Transfer und Leonie Lennartz aus dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der h_da.

13. Dezember

Auf dem Weg zu einem globalen System der Volldeklaration der Produkt-Inhaltsstoffe

Referent ist Timo Unger, Manager Environmental Affairs bei Hyundai Motor Europe.

20. Dezember

Herausforderung der digitalen Energiewende

Zum Thema spricht Dr. Werner Neumann aus dem Landesvorstand des BUND Hessen.

17. Januar

DA weiter denken – Perspektiven des Ethik-Beirats

Referent ist Prof. Dr. Arnd Steinmetz, Vizepräsident für Forschung und wissenschaftliche Infrastruktur an der Hochschule Darmstadt.

24. Januar

Konsum & Produktion – Industrie 4.0 im Mittelstand?!

Referent ist Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend, HEAG-Vorstand und h_da-Honorarprofessor.

31. Januar

Abschlussveranstaltung mit Oberbürgermeister Jochen Partsch

Studierende der h_da präsentieren Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch ihre Vorschläge für ein nachhaltigeres Darmstadt.

Quelle: Hochschule Darmstadt