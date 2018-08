Stadtteilforum in Eberstadt

Nachdem beim sechsten Stadtteilforum Eberstadt im November 2017 erste Ideen und Anregungen zu den Themen „Verkehr in der Ortsmitte Eberstadt“, „Anforderungen an die Planung des Klinikgeländes Eberstadt“ und „bewegte Modaupromenade“ genannt worden sind, lädt die Wissenschaftsstadt Darmstadt in Kooperation mit dem Koordinationsteam für Dienstag (21.08.18) von 19 bis 21 Uhr interessierte Bürgerinnen und Bürger nun zum siebten Stadtteilforum in den Ernst-Ludwig-Saal, Schwanenstraße 42, ein. Ziel ist es, den angestoßenen Prozess fortzuführen und in Gesprächen die Ideen konkreter auszuarbeiten.

„Das Interesse der Eberstädterinnen und Eberstädter, den Stadtteil gemeinsam weiter zu entwickeln ist stark vorhanden. Für die Zukunftsthemen Eberstadts braucht es einen Raum für Austausch und Diskussion. Diesen Ort für gezielten Dialog bieten wir den Bürgerinnen und Bürgern beim mittlerweile siebten Stadteilforum in Eberstadt wieder an“, erläutert Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Viele Bürgerinnen und Bürger haben in den vergangenen Monaten daran gearbeitet, die Ideen weiter zu konkretisieren und es gab Gespräche mit der Fachverwaltung. Wir wollen dieses Engagement der Eberstädterinnen und Eberstädter unterstützen und nun in die Umsetzung bringen.“

Neben der Präsentation konkreter Ideen aus der Bürgerschaft und die Vorstellung des Begegnungsfestes „Eberstadt an einem Tisch“ am 9. September wird am Abend zudem auch über Aktuelles aus dem Magistrat berichtet. Hierzu gehören Informationen zum geplanten Wettbewerb Klinikum Eberstadt, zu den Arbeitsständen zur Umgestaltung der Heidelberger Landstraße und zur Offenlage des Geländes Radio Wilms sowie zum Masterplan 2030+. Der Austausch über diese Planungen und die Beantwortung von Fragen finden ebenso im Stadtteilforum statt. Beim siebten Stadtteilforum werden ebenso die Steckbriefe zu den Thementischen „Ortsmitte und Verkehrskonzept“ sowie „Mobilität für alle“ gezeigt und die Idee für einen Bewegungsparcours an der Hirtengrundhalle vorgestellt. Außerdem gibt es bei jedem Stadtteilforum die Tagesordnungspunkte „Neues aus Eberstadt“ sowie „Fragen und Anregungen von Eberstädter Bürgerinnen und Bürgern“, bei denen sich alle Anwesenden einbringen können.

Zum siebten Stadtteilforum sind alle Bürgerinnen und Bürger Eberstadts, Vereine, Institutionen und Stadtverordnete herzlich eingeladen.

