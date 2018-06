Heinerfestwanderung für Seniorinnen und Senioren

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt alle Darmstädter Seniorinnen und Senioren ein, am Freitag, 29. Juni 2018, an der traditionellen Wanderung zum Heinerfest teilzunehmen. Mitwandern werden auch in diesem Jahr Oberbürgermeister Jochen Partsch und Stadträtin Barbara Akdeniz. „Wir freuen uns, alle Teilnehmenden um 10.30 Uhr beim Start am Hofgut Oberfeld begrüßen zu können. Bewegung und Geselligkeit machen gute Laune“, sagen Partsch und Akdeniz. „Im Grunde genommen können wir das Heinerfestwandern auch als Out-Door-Bürgersprechstunde in frischer Luft und schöner Natur verstehen, denn während der Wanderung bringen die Seniorinnen und Senioren zahlreiche Themen auf, die laufend besprochen werden können.“

Nach den positiven Erfahrungen aus den Vorjahren werden wieder zwei Gruppen mit unterschiedlichen Streckenlängen angeboten, so dass alle in ihrem eigenen Tempo mitlaufen können und die Heinerfestwanderung auch 2018 wieder ein Erfolg wird, so die Veranstalterinnen. Zusätzlich gibt eine kürzere Strecke, an der auch ältere Menschen mit Rollstuhl oder mit Rollator teilnehmen können. Wer dieses Angebot wahrnehmen möchte, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 13-2414 oder 13-2872 anzumelden.

Die Wanderung wird von Gisela Heidrich, Werner Heidrich und Werner Götz vom Seniorensportclub geführt. Das Rote Kreuz und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie Mitarbeiterinnen der Servicestelle Soziales und Beratung übernehmen die Betreuung. Am Ziel, der „Heiner-Arena“ auf dem Heinerfest, steht zur Stärkung ein Imbiss bereit. Gewandert wird bei jedem Wetter. Das Hofgut Oberfeld ist mit den Buslinien K55 und K56 zu erreichen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt