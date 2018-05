Schwerpunktkontrollen werden fortgesetzt – Über 60 Personen überprüft

Nach dem Start der Schwerpunktkontrollen zur Intensivierung der Bekämpfung der Straßenkriminalität im Herbst letzten Jahres hat das Polizeipräsidium Südhessen mit Beginn der schöneren Jahreszeit und Belebung öffentlicher Plätze die Kontrollmaßnahmen wieder aufgenommen. Mit dem Ziel, öffentliche Plätze in Südhessen sicher und für Straftäter unattraktiv zu machen, führten Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg am Dienstag (15.05.18) umfangreiche Kontrollen in der Innenstadt von Darmstadt durch. Hierbei wurden sie von uniformierten und zivilen Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Der Schwerpunkt lag vor allem am Luisenplatz, den umliegenden Grünanlagen sowie dem ÖPNV.

Bei dem Einsatz wurden insgesamt über 60 Personen überprüft. Unter den Kontrollierten befanden sich zahlreiche Personen, die unter anderem wegen Drogen-, Diebstahls- und Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten waren. Bei einem 20-Jährigen stießen sie am Georg-Büchner-Platz auf sieben abgepackte Plomben mit Marihuana. Der Verdacht, dass er damit Handel treiben könnte, erhärtete sich bei der Durchsuchung. Hier wurde eine Feinwaage sowie Verpackungsmaterial beschlagnahmt. Auch ein 26-jähriger, mehrfach polizeibekannter Mann muss sich nach seiner Festnahme in einem Verfahren verantworten. Vor den Augen einer Zivilstreife hatte er sich im Herrgarten einen Joint angezündet. Insgesamt nahmen die Polizisten am Dienstag zehn Personen vorläufig fest und erstatteten Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Schwerpunktkontrollen in Darmstadt und dem Rest von Südhessen werden fortsetzen

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen