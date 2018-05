Öffnungszeiten städtischer Einrichtungen an Pfingsten und Fronleichnam 2018

Das Museum Künstlerkolonie und der Museumsshop sind am Pfingstsonntag (20. Mai), Pfingstmontag (21. Mai) und an Fronleichnam (31. Mai) von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Zoo Vivarium im Schnampelweg 5, kann an Pfingsten und an Fronleichnam von 9 bis 19 Uhr besucht werden, die Kasse schließt um 18 Uhr.

Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag haben der Große Woog und das Eberstädter Mühltalbad von 9 bis 20 Uhr geöffnet sowie das Arheilger Mühlchen am Pfingstsonntag von 10 bis 20 Uhr und am Pfingstmontag von 14 bis 20 Uhr. Die Sommersaison im DSW-Freibad beginnt am Pfingstsonntag (21. Mai) um 10 Uhr. An Fronleichnam können der Große Woog und das Eberstädter Mühltalbad von 8 bis 20 Uhr, das DSW-Freibad von 7 bis 20 Uhr sowie das Arheilger Mühlchen von 14 bis 20 Uhr besucht werden.