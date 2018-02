Fenster zur Bibel in Darmstadt – Kunst-Ausstellung mit Werken von Marc Chagall

Vom 19.02. bis 25.02.18 veranstaltet die Freie evangelische Gemeinde Darmstadt eine Chagall-Ausstellung im Gemeindehaus in der Marburgerstr. 24. Die Ausstellung „Fenster zur Bibel“ umfasst ca. 70 Bilder, überwiegend aus dem graphischen Werk Chagalls. Zum Verweilen lädt das parallel geöffnete Chagall-Café mit russischen Spezialitäten ein. Schirmherr der Veranstaltung ist Jochen Partsch, Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt.

Der Künstler Chagall (*1897 – † 1985) stammte aus einer jüdischen Familie in Witebsk im heutigen Weißrussland und sagte einmal: „Seit meiner Kindheit hat mich die Bibel mit ihren Visionen über die Bestimmung der Menschheit erfüllt. In Zeiten des Zweifels haben ihre Größe und dichterische Weisheit mich getröstet.“

In den Jahren 1956 und 1960 hat er mit seinen Illustrationen zur Bibel ein weltweit beachtetes Werk geschaffen. Es umfasst insgesamt 105 Radierungen und 48 Farblithographien. Ein Teil dieser Original-Lithographien wird in der Ausstellung zu sehen sein. Ergänzt werden sie durch einige hochwertige Kunstdrucke von Unikaten Chagalls. Die Ausstellung wird zusammengestellt und begleitet von Heiner Eberhardt, Referent aus Obernhof/Lahn in Zusammenarbeit mit der Galerie Raphael aus Frankfurt am Main.

Die Ausstellung wird am 19. Februar 2018 mit einer Vernissage um 20.00 Uhr eröffnet. An den darauffolgenden Tagen wird es verschiedene Themenabende zu einzelnen Bildern der Ausstellung geben. Start ist jeweils 20.00 Uhr, bereits eine halbe Stunde vorher und am Nachmittag öffnen das angeschlossene Chagall-Café mit russischen Spezialitäten und die Ausstellung. Neben täglichen Führungen am Nachmittag haben Schulklassen, Vereine und Unternehmen die Möglichkeit, sich gezielt für eine Führung am Vormittag anzumelden.

Öffnungszeiten:

Mo., 19.02.18

19.30 Uhr Café und Ausstellung

20.00 Uhr Vernissage

Di., 20.02.18

8.30 – 12.30 Uhr Führung für Gruppen + Ausstellung offen

15.00 – 18.00 Uhr Ausstellung und Café + 15.00 Uhr Führung

19.30 Uhr Café und Ausstellung

20.00 Uhr Themenabend und Ausstellung

Mi., 21.02.18

8.30 – 12.30 Uhr Führung für Gruppen + Ausstellung offen

15.00 – 18.00 Uhr Ausstellung und Café + 16.00 Uhr Führung

19.30 Uhr Café und Ausstellung

20.00 Uhr Themenabend und Ausstellung

Do., 22.02.18

8.30 – 12.30 Uhr Führung für Gruppen + Ausstellung offen

15.00 – 18.00 Uhr Ausstellung und Café + 15.00 Uhr Führung

19.30 Uhr Café und Ausstellung

20.00 Uhr Themenabend und Ausstellung

Fr., 23.02.18

8.30 – 12.30 Uhr Führung für Gruppen + Ausstellung offen

15.00 – 18.00 Uhr Ausstellung und Café +16.00 Uhr Führung

19.30 Uhr Café und Ausstellung

20.00 Uhr Themenabend und Ausstellung

Sa., 24.02.18

10.00 – 12.00 Uhr Malworkshop + Ausstellung offen

15.00 – 18.00 Uhr Ausstellung und Café + 17.00 Uhr Führung

19.30 Uhr Café und Ausstellung

20.00 Uhr Themenabend und Ausstellung

Die Ausstellung schließt jeweils um 22.00 Uhr.

Am Sonntag den 25.02. gestaltet der Referent zum Abschluss zwei Gottesdienste mit Bildbetrachtungen, jeweils um 9.00 und 10.45 Uhr. Die Ausstellung endet anschließend um 13.00 Uhr.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.