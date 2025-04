Zusatzfahrten zu den Lilien am Samstag

Teilen

Zum Heimspiel des SV Darmstadt 98 am Samstag (ß5.04.25) gegen SpVgg Greuther Fürth bietet die HEAG mobilo zusätzliche Fahrten zur Haltestelle „Merck-Stadion“ an. Ab 10.30 Uhr fahren die Straßenbahnen zwischen „Hauptbahnhof“ und „Böllenfalltor“ alle fünf Minuten. Für Fans, die von Griesheim aus anreisen, fahren die Ersatzbusse der Linie 4E alle fünf Minuten zum Hauptbahnhof. Dort besteht Umstieg in die Straßenbahnen ans „Merck-Stadion“.

Zusätzlich werden auf den Linien O, M2 und R weitere Fahrten direkt zum Stadion angeboten:

Die Linie O fährt um 10.30 Uhr, 11.00 Uhr, 11.30 Uhr und 12.00 Uhr an der Haltestelle „Rondell“ in Ober-Ramstadt sowie um 10.32 Uhr und 11.32 Uhr an der Haltestelle „Ernsthofen Schule“ ab.

Abfahrt der Linie M2 an der Haltestelle „Nieder-Ramstadt Im Hag“ ist um 10.30 Uhr, 11.00 Uhr, 11.30 Uhr und 12.00 Uhr.

Abfahrt der Linie R an der Haltestelle „Darmstadt Hauptbahnhof“ ist um 10.30 Uhr, 11.15 Uhr und 12.00 Uhr.

Nach dem Spiel setzt die HEAG mobilo ebenfalls zusätzliche Bahnen ein, um die Fans zum Hauptbahnhof zu bringen. Für Fahrgäste, die nach Griesheim möchten, fahren von dort aus wieder Ersatzbusse der Linie 4E.

Fahrradmitnahme eingeschränkt

Aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens vor und nach dem Spiel, ist die Fahrradmitnahme in den Bussen und Bahnen der HEAG mobilo an bestimmten Zeiten eingeschränkt. Ab Samstag, 10.00 Uhr (drei Stunden vor Spielbeginn) und bis zwei Stunden nach Spielende (16.45 Uhr) dürfen keine Fahrräder mitgenommen werden. Diese Regelung betrifft Fahrten in Richtung Darmstadt Innenstadt und Stadion vor dem Spiel sowie Fahrten vom Stadion in Richtung Innenstadt und in die Stadtteile und den Landkreis nach dem Spiel.

Außerhalb dieser Zeiten ist die Fahrradmitnahme weiterhin wie gewohnt möglich. In Bussen und Straßenbahnbeiwagen können jeweils bis zu zwei Fahrräder mitgenommen werden, in Straßenbahntriebwagen sind es bis zu vier Fahrräder. Kinderwagen und Rollstühle haben dabei jedoch Vorrang.

Quelle: HEAG mobilo GmbH