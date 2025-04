Eberstadt: Polizist will in Freizeit helfen und wird schwer verletzt – Polizeipräsident Björn Gutzeit verurteilt die Tat

Teilen

Ein Polizeibeamter wurde am Donnerstagabend (03.04.25) bei einem tätlichen Angriff so schwer verletzt, dass er zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.

Der 40-jährige Polizist war gegen 18.30 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Heimweg von Darmstadt Richtung Eberstadt, als ihm und weiteren Passanten zwei Männer auf einem Roller und einer Crossmaschine negativ auffielen. Diese wirbelten durch sogenannte „Burnouts“ Staub und Steine im Bäckerweg auf, sodass diese den 40-Jährigen sowie die Spaziergänger trafen. Sowohl der Polizeibeamte, als auch die 19- bis 57-jährigen Passanten forderten die Männer mehrfach zum Unterlassen auf. Zudem bemerkte der Beamte, dass an beiden Fahrzeugen die Kennzeichen fehlten, worauf er sich als Polizist zu erkennen gab. Daraufhin soll mindestens einer der beiden jungen Männer den Polizisten angegriffen haben. Durch heftige Schläge und Tritte erlitt der Beamte massive Verletzungen. Erst durch das Eingreifen der weiteren Anwesenden flüchteten die Beiden. Aufgrund von verschiedenen Kopfverletzungen kam der 40-Jährige zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Polizeipräsident Björn Gutzeit verurteilt diese Gewalttat aufs Schärfste: „Es trifft mich zu tiefst, dass ein Beamter des Polizeipräsidiums Südhessens, der in seiner Freizeit tätig wurde, Opfer eines solchen feigen Angriffs wurde. Wir blicken hier auf ein weiteres trauriges Beispiel, wie mit Menschen, die helfen wollen, umgegangen wird. Jeder Angriff auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ist inakzeptabel und in keinster Weise hinnehmbar. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Ermittler die Angreifer schnell ermitteln werden und sie die rechtlichen Konsequenzen für ihr Handeln tragen. Dem verletzten Beamten wünsche ich und das gesamte Polizeipräsidium Südhessen gute Besserung und schnelle sowie vor allem vollständige Genesung.“

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen