Dieburg: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Wer kann Hinweise geben?

Teilen

Bislang unbekannte Kriminelle befestigten in der Straße An der Brückenmühle in Dieburg eine dicke Schnur zwischen mehreren Pollern und sorgten dort für einen Unfall.

Am Donnerstagmorgen (03.04.25) gegen 5.30 Uhr stürzte eine 26-jährige Fahrradfahrerin aufgrund der befestigten Schnur von ihrem Rad, indem sie gegen dieses fuhr und die Kontrolle verlor. Wann genau die unbekannten Täter die Schnur angebracht haben sollen ist nach derzeitigem Ermittlungsstand unklar. Zwei Männer sollen den Sturz beobachtet haben und der jungen Frau zur Hilfe geeilt sein.

Wer hat die unbekannten Täter beim Anbringen der Schnur beobachtet oder konnte vor dem Unfall etwas Verdächtiges wahrnehmen?

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere die zwei Männer die den Sturz beobachtet und der jungen Frau geholfen haben sollen, werden gebeten mit der Polizeistation Dieburg unter der 06071 / 9656 – 0 Kontakt aufzunehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen