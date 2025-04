Büttelborn: Mehrere Autos durch Brand beschädigt

Teilen

Am Samstag (05.04.25), gegen 02.15 Uh,r meldeten mehrere Zeugen den Brand eines Kleinbusses der Marke Toyota in der Darmstädter Straße in Büttelborn.Das Feuer griff auf ein daneben geparktes Auto, ebenfalls der Marke Toyota, über. Durch die Hitzeentwicklung wurde zudem ein weiteres dort geparktes Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz beschädigt. Die alarmierten Feuerwehren aus Büttelborn und Klein-Gerau konnten die Fahrzeuge schnell löschen. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, eine absichtliche Brandlegung ist jedoch nicht auszuschließen. Aus diesem Grund werden mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Brandstelle gesehen haben, gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen