Rockpop im historischen Kulturkeller: Das Darmstädter Duo White Nights gastiert wieder im TIP

Nachdem es die vergangenen Monate vorrangig mit Songwriting und Studioaufnahmen beschäftigt war, tritt das Rockpop-Duo „White Nights“ nun am Freitag, den 11. April 2025 wieder im historischen Gewölbekeller des Theaters im Pädagog (TIP) in Darmstadt auf. Den musikalischen Mittelpunkt des Konzerts werden aktuelle Eigenkompositionen sowie bekannte Titel aus den Charts der 1990er- und 2000er-Jahre bilden. Wer die öffentlichen Vorstellungen von Micha Lang (E-Gitarre, Backing Vocals) und Micha Stöcker (Gesang, Akustik-Gitarre) schon Mal live mitverfolgen durfte, der weiß, was zu erwarten ist: Knackige Gitarrenriffs, eingängige Grooves und stimmungsvolle Balladen. Auch einige Stücke aus der gemeinsamen Zeit, in der die beiden Michas die Frontmänner der Kultband Crazy `bout Kinski waren, gehören zum Repertoire.

Das Konzert im TIP (Pädagogstraße 5, Darmstadt) beginnt um 20:00 Uhr. Der Eintritt ist frei! Weiterführende Infos dazu gibt es auf der Website des TIP (www.paedagogtheater.de).

Quelle & Bild: Redaktionsbüro Stöcker