Babenhausen: Brand in einem Gewächshaus

Am Samstag (29.03.25) gegen 22:10 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Darmstadt-Dieburg ein Brand in einem Gewächshaus in der Straße „Bachwiese“ im Babenhausener Ortsteil Hergershausen gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein als Brennholzlager genutztes Gewächshaus einer stillgelegten Gärtnerei bereits im Vollbrand stand. Durch schnelles Eingreifen der eingesetzten Feuerwehren konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gewächshäuser verhindert werden. Es wurden keine Personen verletzt, der Schaden wird aktuell auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Hergershausen, Babenhausen sowie Sickenhofen waren mit insgesamt sieben, die Polizei mit zwei und der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug vor Ort. Die Brandursache ist bisher unklar und Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen