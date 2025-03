Bürstadt: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Teilen

Am Samstag (29.03.2025), gegen 17:45 Uhr, kollidierte ein 65jähriger Bürstädter mit seinem Pkw in der Kurve Nibelungenstraße/Forsthausstraße mit einem entgegenkommenden 67jährigen Radfahrer, wobei der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde und auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzugezogen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt; es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter 06206/9440-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen