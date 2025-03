Aktionstag zum letzten Tag der Ausstellungen »Ich muss mich erst mal sammeln« und »Wildlife Photographer of the Year«

Teilen

Am letzten Tag der Ausstellungen »Ich muss mich erst mal sammeln« und »Wildlife Photographer of the Year« lädt das → Hessische Landesmuseum Darmstadt zu einem besonderen Aktionstag ein.

Entdecken Sie am Sonntag, dem 30. März 2025, von 11 bis 17 Uhr spektakuläre Installationen zwischen Kunst und Design und faszinierende Naturfotografien ein letztes Mal und genießen Sie die Vielfalt an Mitmach-Angeboten.

In der Ausstellung »Ich muss mich erst mal sammeln« bieten wir ein Suchspiel für Kinder an und die Live-Speaker Kerstin Hebell, Almut Rüllmann und Barbara Rubert vermitteln anschaulich die spektakulären Installationen von Jakob Lena Knebl und Markus Pires Mata.

Die Live-Speaker Juan Aleman, Dr. Dominik Hennhöfer, Dr. Jörn Köhler, Dr. Daniela Matenaar, Dr. Oliver Sandrock und Dr. Torsten Wappler erwarten Sie in der Ausstellung »Wildlife Photographer of the Year«.

Das BUND Zentrum für Stadtnatur, der BUND Darmstadt und das Projekt BioDivKultur bieten an diesem besonderen Tag verschiedene Mitmach-Stationen in der Haupthalle an, die von den Fotografien in der Ausstellung inspiriert sind. Es erwartet Sie u.a. eine Fotobox bei der Sie selbst ganz klein werden und Insekten ganz groß, ein Zauneidechsen – Memo-Quiz und das gemeinsame Basteln einer Wildkatzenmaske.

Vor dem Haupteingang des Museums erwartet Sie der EAD mit vielfältigen Mitmach-Angeboten und Infomaterial.

Eintritt:

Bei allen Ticketoptionen (Sonderausstellungen, Kombiticket oder Dauerausstellung) gilt der ermäßigte Eintrittspreis. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sind kostenfrei.

Bei hohem Andrang kann es zu Wartezeiten kommen.

Quelle: Hessisches Landesmuseum Darmstadt