Traditionelle Lärmfeuer erleuchten den Landkreis Darmstadt-Dieburg

Am Samstag, 29. März 2025, wird erneut im Landkreis Darmstadt-Dieburg die historische Tradition des Lärmfeuers zelebriert. Diese Veranstaltung erinnert an die früheren Signalfeuer, die zur Warnung vor Gefahren dienten und eine schnelle Kommunikation über weite Strecken ermöglichten.

Das Lärmfeuer, bestehend aus meterhohen Holzstößen auf Bergspitzen, wurde entzündet, um durch sichtbare Feuer- oder Rauchzeichen eine Nachrichtenkette aufzubauen. Dieses System diente insbesondere während des Dreißigjährigen Krieges dazu, vor feindlichen Angriffen zu warnen. Im Odenwald bildeten die Lärmfeuer einen Ring um das Gebiet und weite Teile des Hessischen Rieds. Seit 2004 wird diese Tradition im Odenwald wiederbelebt und findet jährlich am letzten Samstag der Winterzeit statt. In diesem Jahr beteiligen sich zahlreiche Orte im Landkreis Darmstadt-Dieburg an diesem Brauchtum. Die Veranstaltungen bieten den Besuchern nicht nur die Möglichkeit, die beeindruckenden Feuer zu erleben, sondern auch an vielfältigen Rahmenprogrammen teilzunehmen.

Ein besonderes Highlight ist das Konzert der Band „Lärmfeuer“ im Rahmen der Lichtenberger Schlosskonzerte. Dieses findet am Samstag, 29. März, um 18 Uhr auf der Nonroder Höhe statt. Weitere Veranstaltungen gibt es in Darmstadt-Dieburg auf Schloss Alsbach, in Balkhausen, in Neunkirchen, Ober-Ramstadt und in Spachbrücken. → Mehr Infos.

Die Lärmfeuer-Veranstaltungen sind ein fester Bestandteil des regionalen Brauchtums und bieten Einheimischen sowie Gästen die Gelegenheit, die kulturelle Vielfalt und Geschichte der Region hautnah zu erleben. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an den verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen und die Tradition der Lärmfeuer gemeinsam zu feiern.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg