TU-Filmkreis veröffentlicht Kinoprogramm für Sommersemester

Der Filmkreis an der TU Darmstadt hat sein Kinoprogramm für das Sommersemester 2025 veröffentlicht. Zu den Schwerpunkten gehören eine Alien-Filmnacht unter dem Motto „Im Audimax hört dich niemand schreien“ und die Vampirfilmreihe „Vampire in allen Formen und Farben“. Im Rahmen der Musicalreihe „Let us entertain you“ werden unter anderem die Broadwayverfilmung „Wicked“ und das Musik-Biopic „A Better Man“ gezeigt.

Auch das Gerichtsdrama „12 Angry Men“ und die Kalter-Krieg-Satire „Eins, Zwei, Drei“ sind zu sehen. „Von Hollywood über Arthouse und Dokumentationen bis zu Kino made in Germany ist alles dabei“, sagt Filmkreismitglied Hendrik Würtz. Der Studentische Filmkreis an der TU Darmstadt ist eine Hochschulgruppe, die seit 1954 an der TU besteht. Angeboten werden drei Spielzeiten pro Woche – dienstags und donnerstags im Audimax-Hörsaal der TU (Karolinenplatz 5) und mittwochs im Programmkino Rex – sowie Sonderevents, Kooperationen und Filmförderung.

Zum Programm: www.filmkreis.de