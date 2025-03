Münster (Hessen): Mit Messer angegriffen und verletzt – 24-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Teilen

Nach einem Streit zwischen zwei Männern am Sonntag (02.03.25) gegen 16.30 Uhr in der Goebelstraße in Münster, nahm die Polizei einen 24-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand soll in der dortigen Unterkunft ein 24 Jahre alter Mann während eines Streits seinen 37 Jahre alten Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Der 37-Jährige wurde mit schweren, aber nach aktuellem Stand nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt.

Der 24 Jahre alte Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montagmittag (03.03.25) der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Dieburg vorgeführt, welche einen Haftbefehl erließ und unter Auflagen die Verschonung des Beschuldigten vom Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte darf sich demnach der Unterkunft nicht mehr nähern und muss sich regelmäßig bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle melden.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Polizei dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen