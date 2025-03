Kelsterbach: Massiver Angriff auf Einsatzkräfte – Familienstreit gerät aus den Fugen

Teilen

In Kelsterbach kam es am Samstagabend (01.03.25) in der Hundert-Morgen-Straße zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften und der Polizei. Wegen eines medizinischen Notfalls alarmierten Anwohner die Rettungsleitstelle. Die Besatzung des Rettungswagens fand eine leblose Person vor und begann die Wiederbelebung.

Auf Grund eines augenscheinlichen Familienstreits kam es hierbei bereits zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Sanitätern und umstehenden Personen sowie gezielten Schlägen auf die Einsatzkräfte. Im weiteren Verlauf musste eine Notärztin angefordert werden. Alle Rettungskräfte wurden immer wieder durch die umstehenden Personen angegriffen, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Der Patient konnte schließlich in den Rettungswagen verbracht werden, wodurch sich die Streitigkeiten nach draußen verlagerten. Während sich Sanitäter dort weiter um das Leben des Mannes kümmerten, wurden die Einsatzkräfte immer wieder durch mehrere Personen massiv attackiert. Auch auf das Rettungsfahrzeug wurde eingetreten und geschlagen. Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen.

Das Resümee ist ein beschädigter Krankenwagen, mindestens eine verletzte Rettungswagenbesatzung und eine verletzte Polizistin.

Der Zustand des Patienten ist der Polizei derzeit nicht bekannt.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen