Familiäre Streitigkeiten und Verkehrsunfall lösen größeren Polizeieinsatz in Darmstadt aus

Ein Streit in Darmstadt zwischen zwei Familien in der Adelungstraße, rief am Montagnachmittag (03.03.25) die Polizei auf den Plan.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es gegen 16 Uhr zwischen einzelnen Mitgliedern der beiden Familien zu einem Streit auf offener Straße gekommen sein. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 23-jähriger Tatverdächtiger einen 24 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen haben. Der 24-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell ist sein Zustand stabil.

Wie sich im Zuge der ersten Ermittlungen herausgestellt hat, soll ein 33 Jahre alter Fahrer eines Online-Vermittlungsdienstes zur Personenbeförderung den 23-jährigen Tatverdächtigen zur Örtlichkeit gebracht haben.

Kurz nachdem der 23 Jahre alte Tatverdächtige auf seinen 24 Jahre alten Kontrahenten losgegangen ist, soll sich der 33-jährige Fahrer mit seinem grauen Volkswagen von der Örtlichkeit umgehend entfernt haben. Hierbei soll es zu einer Kollision mit zwei Kindern gekommen sein.

Ein Kind wurde leicht verletzt, das zweite Kind erlitt schwere, aber nach jetzigen Erkenntnissen keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Nach aktuellem Kenntnisstand steht der 33 Jahre alte Fahrer sowie die beiden Kinder in keinem Bezug zu den, in Konflikt stehenden, Familien.

Die Polizei nahm den 23 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Die genauen Hintergründe zur Tat müssen noch geprüft werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen