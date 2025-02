Zwei Kreise, eine Stadt und eine Straßenbahn

Teilen

Auf direktem Weg von Darmstadt über Griesheim bis nach Riedstadt-Goddelau fahren – das würde eine Verlängerung der Darmstädter Straßenbahn ins Ried ermöglichen.

Ob die Verbindung quer durch die zwei Landkreise Groß-Gerau und Darmstadt-Dieburg sowie die kreisfreie Stadt Darmstadt förderfähig ist, sollen eine Machbarkeitsstudie und eine Nutzen-Kosten-Untersuchung zeigen, die die beteiligten Akteure gemeinsam in Auftrag gegeben haben: die Lokale Nahverkehrsgesellschaft Kreis Groß-Gerau (LNVG), die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (DADINA), der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und HEAG mobilo als Betreiberin der Straßenbahn in der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Der Kooperationsvertrag wurde von allen Beteiligten Anfang 2025 unterzeichnet.

Für die neue Straßenbahn soll die Trasse nach Westen verlängert werden, die aktuell in Griesheim am Platz Bar-le-Duc endet. Von dort könnte die Tram zunächst nach Wolfskehlen und dann südwärts weiter bis zum Bahnhof Riedstadt-Goddelau fahren.

„Mobilität endet nicht an Kreisgrenzen“, erklärt Lutz Köhler, der Erste Kreisbeigeordnete und Verkehrsdezernent des Landkreises Darmstadt-Dieburg. „Öffentlicher Nahverkehr muss dort stark sein, wo viele Menschen unterwegs sind. Auf der Verkehrsachse von Riedstadt nach Darmstadt sehen wir für die Straßenbahn großes Potenzial.“

Das bestätigt auch Thomas Will, Landrat im Kreis Groß-Gerau: „Wir kooperieren in vielen Fällen mit benachbarten Gebietskörperschaften. Ich bin erfreut darüber, dass wir diese Zusammenarbeit nun auf das hocheffiziente Verkehrsmittel Straßenbahn ausweiten. Mit der direkten Verbindung des Bahnhofs Riedstadt-Goddelau und des Hauptbahnhofs in Darmstadt gelingt uns darüber hinaus der Netzschluss im Schienenverkehr zwischen Riedbahn und Main-Neckar-Bahn.“

Weil die neue Straßenbahnverbindung damit nicht nur lokal von Interesse, sondern von regionaler Bedeutung ist, beteiligt sich der RMV aktiv an der Planung. „Die angedachte Verlängerung der Straßenbahn würde Darmstadt mit Riedstadt-Goddelau verbinden und so eine neue Direktverbindung zwischen den beiden großen Bahnhöfen herstellen“, so RMV-Geschäftsführer Prof. Ringat. „Um mehr Fahrgäste für Bus und Bahn zu gewinnen, brauchen wir mehr denn je eine leistungsfähige Infrastruktur. Deshalb drücke ich die Daumen für ein positives Ergebnis der Nutzen-Kostenuntersuchung.“

Das Ergebnis der Untersuchung soll spätestens im vierten Quartal 2026 vorliegen.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH