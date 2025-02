Wissenschaftsstadt Darmstadt informiert über das Ergebnis der U18-Bundestagswahl in Darmstadt

Teilen

An der U18-Bundestagswahl, die vom 7. bis 14. Februar 2025 bundesweit stattfand, nahmen in Darmstadt insgesamt 1.558 unter 18-Jährige teil.

„Mit über 1.500 abgegebenen Stimmen liegt Darmstadt in Sachen Wahlbeteiligung zur U18-Wahl sehr weit vorne. Hessenweit wurden knapp 4.000 Stimmen abgegeben. Ich danke allen Beteiligten in der Jugendarbeit, insbesondere dem Darmstädter Jugendring, für ihr Engagement bei der Vorbereitung und Umsetzung der U18-Wahl. Mein Dank gilt auch allen Jugendlichen, die mitgewählt und somit ein Stimmungsbild für Darmstadt abgegeben haben“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Die Partei Die Linke gewinnt – im Bundestrend – auch in Darmstadt mit 22,32 Prozent und legt damit deutlich zu. Bei der letzten U18-Bundestagswahl in Darmstadt landete sie mit 9,43 Prozent auf dem fünften Platz. Zweitstärkste Partei ist die SPD mit 18,59 Prozent, gefolgt von Bündnis 90/Die Grünen mit 18,25 Prozent. Die CDU bleibt mit 14,72 Prozent weiterhin im Mittelfeld. Die AfD würden mit 6,86 und Volt mit 5,73 Prozent im Vergleich zu 2021 in den Bundestag einziehen.

Hingegen scheitern die FDP (4,53 Prozent), die Tierschutzpartei (3,4 Prozent), das Bündnis Sarah Wagenknecht (2 Prozent), die Partei (2 Prozent) und die Freien Wähler (1,07 Prozent) an der Fünf-Prozent-Hürde. Die restlichen Parteien bleiben unter einem Prozent. Das Direktmandat gewinnt demnach Philip Krämer von Bündnis 90/Die Grünen (Quelle: https://wahlen.u18.org/wahlergebnisse/bundestagswahl).

„Das Ergebnis der U18-Wahl in Darmstadt zeigt, dass die unter 18-Jährigen offensichtlich nicht auf einfache Lösungsangebote und Sündenbockstrategien hereinfallen“, so Aaron Becker, Vorsitzender des Jugendrings Darmstadt. Das Ergebnis der U18-Wahl ist nicht repräsentativ, die Wahl ist ein Projekt politischer Jugendbildung.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt