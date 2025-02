Flexibel, energieeffizient und in die Zukunft gedacht – Lehrlaborgebäude auf dem Campus Lichtwiese eröffnet

Teilen

Die Technische Universität Darmstadt hat ihr neues Lehrlaborgebäude auf dem Campus Lichtwiese feierlich eröffnet. Der moderne Neubau bietet optimale Bedingungen für Lehre und Forschung im Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften. Mit seiner flexiblen Raumstruktur ist das Gebäude darauf ausgelegt, sich auch an künftige Anforderungen anzupassen. Gleichzeitig erfüllt es hohe energetische Standards und trägt mit nachhaltigen Technologien zur Energieeffizienz der Universität bei.

Das kompakte, dreigeschossige Lehrlaborgebäude (LLG) bietet Platz für chemische und physikalische Forschungslabore, studentische Arbeitsräume und ein zweigeschossiges Technikum. Das Besondere: Die Laborflächen sind durch transparente Trennwände unterteilt. Dies bietet ein hohes Maß an Flexibilität, da etwaige räumliche Anpassungen zukünftig mit überschaubarem baulichem Aufwand ausgeführt werden können. Eine offene Kommunikationszone im Erdgeschoss mit Sitzgelegenheiten fördert den interdisziplinären Austausch.

Die Kombination aus klarer architektonischer Struktur, gezielter Lichtführung und großzügigen Sichtverbindungen sorgt für eine offene und einladende Arbeitsatmosphäre.

Das Gebäude folgt einem nachhaltigen Energiekonzept und trägt so auch den Nachhaltigkeitszielen der TU Rechnung. Die Fassade ist mit feststehenden Sonnenschutzelementen versehen, die das Gebäude umhüllen und einen effektiven sommerlichen Wärmeschutz bieten. Darüber hinaus liegt dahinter ein Wartungsgang, der es ermöglicht Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Fassade ohne zusätzliche Gerüste oder Hubsteiger durchzuführen. Die Gebäudehülle ist hochwertig gedämmt und entspricht den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes sowie den Standards des Landes Hessen. Die Nachrüstung des Gebäudes mit einer Photovoltaik-Anlage ist technisch bereits vorbereitet und wird nun voraussichtlich im Nachgang aus Fördermitteln des Landes Hessen realisiert. Zudem senkt eine Lüftungsanlage mit einem Wärmerückgewinnungsgrad von über 75 Prozent den Energiebedarf.

Die Tragkonstruktion aus Stahlbeton wurde so geplant, dass größtmögliche Flexibilität im Innenraum entsteht – mit nichttragenden Innenwänden, die zukünftige Umgestaltungen erleichtern. So ist das LLG gut aufgestellt, sollten in Zukunft Forschung und Lehre neue Ansprüche an die Infrastruktur stellen.

Professor Heribert Warzecha, TU-Vizepräsident für Studium und Lehre sowie Diversität, hob die Bedeutung des Neubaus hervor: „Das neue Lehrlaborgebäude des Fachbereichs Bau- und Umweltingenieurwissenschaften ist ein sehr gelungenes Beispiel für einen modernen Lehr-Lernraum, denn die Planung wurde ganz auf die spätere Nutzung hin ausgerichtet. Die Studierenden erleben hier, was die Lehre an der TU Darmstadt und dem Fachbereich auszeichnet: sie ist praxisorientiert und forschungsnah.“

Der Neubau wurde in einer Bauzeit von rund drei Jahren realisiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 26 Millionen Euro. Mit einer Nutzfläche von rund 2.200 Quadratmetern bietet das Gebäude großzügige Möglichkeiten für die wissenschaftliche Ausbildung und Forschung.

Bild: Klaus Mai / TU Darmstadt

Quelle: TU Darmstadt