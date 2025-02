Kranichstein: Schläge in Straßenbahn – Zeugen gesucht

Teilen

Bereits am Sonntagabend (02.02.25) kam es zwischen den Haltestellen Siemensstraße und Borsdorffstraße in Darmstadt-Kranichstein zu mehreren Schlägen ins Gesicht eines 36-Jährigen. Gegen 20.45 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter in der Straßenbahnlinie 4, im Beisein von zwei weiteren Unbekannten, zu. Der 36-jährige Mann bekam die Schläge im vorderen Drittel der Bahn ab, bevor der Täter an der Haltestelle Borsdorffstraße ausstieg und flüchtete.

Der schlagende Täter wird auf 15 bis 18 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß geschätzt. Laut Zeugenaussagen sprach er akzentfreies Deutsch und sah europäisch aus. Er war im Gesicht rasiert und trug eine dunkle Mütze sowie Jacke.

Die beiden Begleitpersonen waren ebenfalls ca. 15 bis 18 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Einer war im Gesicht rasiert und trug eine helle, aufgeplusterte Jacke. Der andere hatte eine dunkle Jacke an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.