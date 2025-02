Teilen

Am Freitag (14.02.25) ruft Fridays for Future zum deutschlandweiten Klimastreik vor der Bundestagswahl auf. Unter dem Motto „Keine Zukunft ohne Klimaschutz“ und „Gas Exit 2035 Entega mach nen Plan“ wird in Darmstadt eine Demonstration um 15:00 Uhr auf dem Friedensplatz beginnen und vor das Firmengelände der Entega in der Frankfurter Str. 100 führen. Dort wird u.a. Prof. Sven Linow von der Hochschule Darmstadt zur Wärmewende reden.