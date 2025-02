Krimineller versucht Geld zu erbeuten und scheitert – Die Kriminalpolizei ermittelt

Teilen

Am Samstagnachmittag (08.02.25) kam es in Darmstadt zu einem versuchten Raub in der Taunusstraße. Ein unbekannter Mann soll gegen 14.30 Uhr eine ältere Dame mit einem Baseballschläger bedroht und dazu gedrängt haben, ihm Geld auszuhändigen. Die Seniorin reagierte jedoch schnell und wies die Forderung ab. Statt sich weiter unter Druck setzen zu lassen, ergriff sie die Flucht. Der Unbekannte soll die Person zunächst rund 30 Meter verfolgt haben, ließ von ihr jedoch ab und rannte anschließend in Richtung Wenckstraße.

Zeugen konnten eine Beschreibung des Kriminellen liefern. Er soll zwischen 17 und 18 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Bekleidet war er mit einem grauen Pullover und trug eine schwarze medizinische Maske.

Die Kriminalpolizei aus Darmstadt (K10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969 -0 abzugeben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen