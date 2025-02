Teilen

Im Gedenken an den am 19. Februar 1837 verstorbenen Georg Büchner lässt die Wissenschaftsstadt Darmstadt an dessen 188. Todestag eine Blumenschale mit Schleife auf das Grab des Dichters auf dem Germaniahügel in Zürich stellen. Nach Georg Büchner ist der 1923 gestiftete Georg-Büchner-Preis benannt, der seit 1951 jedes Jahr durch die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt verliehen wird.