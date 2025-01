Lange Nacht der Mathematik 2025

Teilen

Nach dem Erfolg der ersten beiden Auflage 2023 und 2024 öffnet der Fachbereich Mathematik der TU Darmstadt erneut seine Türen und lädt Schüler:innen, Lehrkräfte und alle, die sich für Mathematik begeistern, zur Langen Nacht der Mathematik am Freitag, 7. Februar 2025, ein. Los geht es um 16.00 Uhr im Maschinenhaus S1|05 in der Magdalenenstraße 12 in Darmstadt. Professor:innen, wissenschaftliche Mitarbeiter:innen sowie Studierende stehen dann Rede und Antwort und nehmen die Gäste mit auf eine spannende Reise in die Wissenschaft.

Ein Highlight des Abends ist der Vortrag mit dem Titel „Mehr als nur Länge, Breite, Höhe: Eine Reise durch die Dimensionen“ von Prof. Dr. Moritz Egert um 17.00 Uhr. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren, warum Dimensionen nicht immer so einfach zu definieren sind, wie es auf den ersten Blick scheint.

Neben Ausstellung und Vortrag bietet die Veranstaltung auch Gelegenheit, die Mitglieder der Fachschaft Mathematik kennenzulernen und in entspannter Atmosphäre mehr über das Studium und die vielfältigen Möglichkeiten dieses faszinierenden Fachs zu erfahren. Zum Abschluss des Abends lädt die Fachschaft zu einem Spieleabend und Pubquiz ein – die perfekte Gelegenheit, in lockerer Runde Fragen rund um die Mathematik und das Studium zu stellen, ins Gespräch zu kommen und den Abend mit Spaß und Rätseln ausklingen zu lassen.

Weitere Informationen: www.mathematik.tu-darmstadt.de/lnm

Quelle: TU Darmstadt