Wissenschaftsstadt Darmstadt informiert zu Meningokokken-Fall in Eberstädter Kita

Dem Gesundheitsamt für die Wissenschaftsstadt Darmstadt und den Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde am 15. Januar 2025 die Infektion eines Kindes mit → Meningokokken gemeldet. Das Kind besuchte einen Tag vor seiner Erkrankung den Kindergarten Thomasstraße in Eberstadt. Oberbürgermeister Hanno Benz, Gesundheitsdezernent André Schellenberg und Bürgermeisterin Barbara Akdeniz wurden umgehend informiert und stehen in Kontakt mit dem Gesundheitsamt.

Im Rahmen der Kontaktpersonenermittlung wurden alle Erzieherinnen und Erzieher, Familienmitglieder des betroffenen Kindes und sämtliche Eltern der Kinder der Kindergartengruppe kontaktiert und über die Situation aufgeklärt. Aufgrund von Absonderungsmaßnahmen für die Mitarbeitenden des Kindergartens musste der Betrieb kurzfristig eingestellt werden. Allen Personen, die einen ansteckungsrelevanten Kontakt zu dem erkrankten Kind hatten, wurde seitens des Gesundheitsamtes eine prophylaktische Antibiotikaeinnahme empfohlen und angeboten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt