Reichelsheim: Autofahrer fährt in Wohnhaus und verursacht erheblichen Sachschaden – Eine Person verletzt

Teilen

Am Donnerstag (16.01.25), gegen 23.20 Uhr, wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses unsanft aus dem Schlaf gerissen, als ein 32-Jähriger Odenwälder mit einem PKW die Konrad-Adenauer-Straße in Reichelsheim befuhr und nach rechts in die Beerfurther Straße abbiegen wollte.

Im Zuge des Abbiegevorgangs kam der 32-Jährige Autofahrer, womöglich infolge der glatten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen die Hauswand des Mehrfamilienhauses. Durch die Wucht des Zusammenstoßes mit dem Wohnhaus, durchbrach das Auto teilweise die Hauswand, sodass in der Wand ein größeres Loch entstand. Weiter wurde als Beifahrer im Auto ein 31-Jähriger Odenwälder durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Durch einen Abschleppdienst konnte das Fahrzeug aus dem Wohnhaus befreit und geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 32.000 EUR geschätzt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen