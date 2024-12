Wissenschaftsstadt Darmstadt führt neue Nutzungs- und Entgeltordnung in der Stadtbibliothek ein

Teilen

Zum 1. Januar 2025 gilt in der Stadtbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt eine neue Nutzungs- und Entgeltordnung. Zu den Änderungen, die unter anderem Nutzungs- und Säumnisentgelte oder die Nutzung von Internet-Arbeitsplätzen betreffen, erklärt Stadtrat Holger Klötzner: „Zentraler Bestandteil der Arbeit der Stadtbibliothek ist, Menschen für das Lesen zu begeistern und ihnen einen einfachen Zugang zu Bildung, Medien und kultureller Teilhabe zu bieten. Unser Ziel ist es deshalb, den Zugang zu den umfangreichen Angeboten weiterhin für alle attraktiv und bezahlbar zu gestalten.

Die Änderungen im Überblick:

Die Nutzung für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Schülerinnen und Schüler über 18 Jahre und Inhabern einer Teilhabecard ist weiterhin kostenfrei. Erwachsene ab 18 Jahren zahlen zukünftig ein jährliches Entgelt von 15 Euro. Für zahlreiche Nutzergruppen, wie Auszubildende, Studentinnen und Studenten, Rentenempfänger, Schwerbehinderte, Inhaberinnen und Inhaber von Juleica-Karten oder Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen nach SGB II und SGB XII gibt es die Möglichkeit einer Ermäßigung, so dass jährlich 7,50 Euro zu zahlen sind.

Die Nutzung der Internet-Arbeitsplätze ist künftig kostenlos, für Filme auf DVD und Blue-Ray fallen keine Ausleihgebühren mehr an.

Für das Überschreiten der Ausleihfrist steigt das Säumnisentgelt auf drei Euro pro Woche pro Medium. Durch das rechtzeitige Verlängern der Medien, von zu Hause aus oder von unterwegs über den Online-Katalog oder telefonisch, können Säumnisentgelte vermieden werden.

Mit einem gültigen Bibliotheksausweis steht das gesamte Angebot der Stadtbibliothek bereit. Dies schließt auch die Nutzung, Ausleihe oder das Streaming der digitalen Angebote mit ein. Die Angebote können in der Hauptstelle im Justus-Liebig-Haus, in den Stadtteilbibliotheken in Eberstadt und Kranichstein und im Bücherbus genutzt werden.

Informationen über die neue → Nutzungs- und Entgeltordnung gibt es online.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt