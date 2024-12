Büttelborn: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Teilen

Am Samstag (28.12.2024), um 19.12 Uhr, kam es auf der B42 in Höhe der Autobahnbrücke bei Büttelborn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 44jähriger Mann aus Sachsen befuhr mit seinem PKW Ford die B42 aus Richtung Groß-Gerau in Richtung Weiterstadt und bog nach links auf die Autobahn in Richtung Frankfurt ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW Hyundai, der aus entgegengesetzter Richtung aus Weiterstadt kam. Durch den Zusammenstoß wurden neben dem Fahrer des Fords auch die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs, ein Ehepaar aus Büttelborn im Alter von 81 und 80 Jahren, verletzt. Das Ehepaar musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR entstand, wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen