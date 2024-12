Biblis-Nordheim: Kuh auf Weide getötet, zwei Kälber gestohlen und weitere Tiere verletzt

Teilen

In der Nacht zum Donnerstag (26.12.24) wurde in Biblis-Nordheim auf einer Weide in den Rheinwiesen eine Galloway-Kuh von Unbekannten durch Stiche getötet. Zwei 10 Monate alte Kälber wurden gestohlen und drei weitere Tiere wiesen Schnitt- bzw. Stichverletzungen auf. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Kälber von den Kriminellen mit einem geeigneten Fahrzeug vom Tatort abtransportiert wurden. Die Beamten ermitteln nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie Diebstahls.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 beim Kommissariat 42 der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen