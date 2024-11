Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht „Statistik aktuell 5/2024“ zum Thema Bevölkerung – Bevölkerungszahl Darmstadts steigt nach Phase der Stabilität wieder an

Teilen

Nachdem im ersten Quartal 2024 die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner nur gering gestiegen ist, fiel das Bevölkerungswachstum im zweiten Quartal wieder etwas stärker aus. Zum Quartalsende lebten 168.457 Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz in Darmstadt, 2.700 Menschen mehr als im Quartal zuvor. Im Vergleich zum vorherigen Quartal hat die Bevölkerung um 806 Einwohnerinnen und Einwohner zugenommen. Ausschlaggebend hierfür ist ein Wanderungsgewinn von 786 Menschen, wobei die Zahl der Zuzüge fast unverändert geblieben ist, die Zahl der Wegzüge mit 2.942 Bewegungen aber so gering wie in keinem der letzten fünf Quartale war. Das generelle Muster der Darmstädter Bevölkerungsentwicklung bleibt unverändert: auch in diesem Quartal kommt der Großteil der Zuzüge aus Kommunen, die nicht zu Südhessen oder der Stadtregion Darmstadt zählen sowie aus dem Ausland. Innerstädtisch weisen die statistischen Bezirke „Am Kavalleriesand“ und „Waldkolonie“ das größte prozentuale Bevölkerungswachstum auf.

Im Gegensatz zu den beiden letzten Quartalen, in denen es ein Geburtendefizit gab, gibt es in diesem Quartal eine positive Geburten-Sterbe-Bilanz von 24 Personen, was allerdings nicht an einer gestiegenen Anzahl an Geburten, sondern an einer gesunkenen Anzahl an Todesfällen liegt. Letztendlich sind die Zahlen in der Geburten-Sterbe-Bilanz so gering, dass sie sich kaum auf die Bevölkerungszunahme bzw. -abnahme auswirken.

Aktuelle Zahlen und Fakten zur Bevölkerungsentwicklung in der Wissenschaftsstadt Darmstadt können in der neuen Ausgabe von „Statistik aktuell“ nachgelesen werden. Die Broschüre wird in regelmäßigem Turnus von der Abteilung für Statistik und Stadtforschung im Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung der Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht. Sie kann auf der städtischen → Webseite kostenfrei heruntergeladen werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt