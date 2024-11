Fahrplanwechsel 2024: Neue Linien im Landkreis, neue Routen für Busse und Bahnen in der Stadt

Teilen

Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024 ändern sich im Liniennetz der HEAG mobilo nicht nur einzelne Routen und Abfahrtspunkte: Im Landkreis Darmstadt-Dieburg erhalten Buslinien zudem auch neue Bezeichnungen. Künftig verkehren dort statt den Linien N und NE die Linien B, M1, M2, M3 und MX.

Linie B (Brandau Feuerwehr – Ober-Ramstadt Bahnhof)

Die neue Linie B fährt zwischen „Brandau Feuerwehr“ und „Ober-Ramstadt Bahnhof“ via Hoxhohl, Ernsthofen und Modau. Möglichkeiten zum Umsteigen gibt es an der Haltestelle „Ober-Ramstadt Rondell“ zur Linie O, die dort künftig endet, und an der Haltestelle „Ober-Ramstadt Bf“ zur Odenwaldbahn. Montags bis freitags ab 20 Uhr und am Wochenende ganztags besteht bis auf wenige Ausnahmen eine umsteigefreie Verbindung bis zur Haltestelle „Darmstadt Böllenfalltor“. Die Bedienung der Lichtenbergschule in Ober-Ramstadt entfällt, die Orte Hahn, Wembach und Rohrbach werden künftig auch abends von der Linie MO1 angefahren.

Linie M1 (Darmstadt Böllenfalltor – Neutsch/Ernsthofen Schule)

Die Linie N wird umbenannt und folgt einem neuen Linienweg: Sie verkehrt künftig als Linie M1 ab „Darmstadt Böllenfalltor“ über Trautheim, Nieder-Ramstadt, Waschenbach und Frankenhausen nach Neutsch. Montags bis freitags bis 20 Uhr werden die Fahrten über Modau bis zur Endhaltestelle „Ernsthofen Schule“ verlängert. Jede zweite Fahrte endet in „Nieder-Ramstadt Im Hag“. Die Anfahrt des Gewerbegebiets Ruckelshausen in Nieder-Ramstadt entfällt für diese Linie.

Linie M2 (Darmstadt Böllenfalltor – Eberstadt Wartehalle)

Die Linie NE zwischen „Darmstadt Böllenfalltor“ und „Eberstadt Wartehalle“ wird zur neuen Linie M2. Für sie entfällt der Linienweg zwischen den Haltestellen „Nieder-Ramstadt An der Bruchmühle“ und „Neutsch Denkmal“, den die Linie M1 abdeckt. Dafür bedient sie montags bis freitags das Gewerbegebiet in Nieder-Ramstadt als Ersatz für die entfallende Anfahrt mit der bisherigen Linie N. Dadurch besteht eine generelle Anbindung des Gewerbegebiets an den Bahnhof Mühltal. Am Wochenende endet jede zweite Fahrt in „Nieder-Ramstadt Im Hag“.

Linie M3 (Darmstadt Böllenfalltor – Nieder-Beerbach Quergasse)

Die neue Linie M3 verkehrt zwischen „Darmstadt Böllenfalltor“ und „Nieder-Beerbach Quergasse“ über Traisa, Nieder-Ramstadt, Nieder-Ramstadt Gewerbegebiet Ruckelshausen und „Eberstadt Kühler Grund“. Zu den relevanten Zeiten im Berufsverkehr wird die Route zwischen „Nieder-Ramstadt Gewerbepark“ und „Nieder-Beerbach Quergasse“ befahren, ansonsten enden die Fahrten im Gewerbegebiet. Damit wird ein langjähriger Wunsch der Bürger aus Nieder-Beerbach nach einer Direktverbindung in den Gemeindehauptort Nieder-Ramstadt erfüllt.

Weitere Fahrplananpassungen im Landkreis

Die Linien WE3 und WE4 (Darmstadt – Weiterstadt und Darmstadt – Groß-Gerau) erhalten in beide Richtungen mehr Fahrzeit. Das macht die Linien pünktlicher und zuverlässiger. Der Fahrplan der Linien P, PE und PG (Eberstadt – Pfungstadt, Eberstadt – Eschollbrücken und Eberstadt – Gernsheim) wird auf die geänderten Fahrtzeiten der Straßenbahnlinien an der Haltestelle „Darmstadt-Eberstadt Wartehalle“ angepasst. Der Fahrtweg der Linie P über den Pfungstädter Norden entfällt. Stattdessen wird einheitlich über die Haltestellen „Eberstädter Straße“ und „Zieglerstraße“ gefahren.

Die Linie 8N wird durch ein erweitertes Angebot der Linie BE2 (Hähnlein – Bickenbach) am Freitag- und Samstagabend zwischen 22 und 3 Uhr im Stunden- bzw. Zweistundentakt sowie einen angepassten Fahrplan der Linie BE1 im Abendverkehr ersetzt. Montags bis freitags entfallen auf der Linie BE1 die derzeit angebotenen Zusatzfahrten zwischen Darmstadt-Eberstadt und Ober-Beerbach, welche teilweise durch die neu eingerichtete Linie M3 zwischen Nieder-Ramstadt und Nieder-Beerbach kompensiert werden.

Neue Routen und Abfahrtspunkte in Darmstadt

Auch in Darmstadt tut sich zum Fahrplanwechsel viel: Die Linie 1 (bislang: Eberstadt – Hauptbahnhof) wird zur Maulbeerallee verlängert, mit Verstärkerfahrten an Schultagen bis Arheilgen. Sie fährt über den Hauptbahnhof und die Bismarckstraße, auf der damit künftig im Wechsel mit der Linie 3 im 10-Minuten-Takt eine Straßenbahn verkehrt.

Die Linie 6 (Schnelllinie Alsbach – Arheilgen) wird samstags durch die Linie 8 (Alsbach – Arheilgen) ersetzt. Der Fahrplan der Linie 8 wird am Wochenende der Nachfrage angepasst: Zu den relevanten Zeiten wird samstags ein 10-Minuten-Takt und an Sonn- und Feiertagen ein 15-Minuten-Takt angeboten.

Die Linie 4 (Kranichstein – Griesheim) wird zur Hauptlinie für Griesheim, die die Stadt an allen Tagen und zu allen Betriebszeiten bedient. Samstags fährt die Linie 4 im 10-Minuten-Takt. Die Linie 9 fährt samstags und sonntags ganztägig vom Böllenfalltor zum Hauptbahnhof und wird dort mit der Linie 3 (Hauptbahnhof – Lichtenbergschule) verknüpft.

Die Haltestelle „Weinbergstraße“ heißt ab 15.12.2024 „Knabenschule“.

Der Linienweg der Linie K (Anne-Frank-Straße/Kleyerstraße – Alfred-Messel-Weg) wird von der Bismarck- auf die Rheinstraße verlegt. Die Busse fahren dafür am Hauptportal des Hauptbahnhofs statt am Kino ab, ebenso wie die Linie H. Das macht es Fahrgästen leichter, den Abfahrpunkt in die Innenstadt zu finden.

Weitere Informationen



Die oben genannten und alle weiteren Anpassungen können den Fahrplänen auf den Internetseiten der HEAG mobilo, des RMV und der DADINA entnommen werden. Weitere Infos zum Fahrplanwechsel gibt es auch unter heagmobilo.de/fahrplanwechsel.