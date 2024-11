Rotorblätter wiederverwenden: „rethink*rotor“-Team der h_da als „Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland“ im Namen der Bundesregierung ausgezeichnet

Teilen

Rotorblätter von Windkraftanlagen wiederverwenden statt zu entsorgen: Das „Creative Lab rethink*rotor“ am Fachbereich Architektur der Hochschule Darmstadt (h_da) zeigt, dass sich hieraus Schallschutzwände oder Stadiondächer bauen lassen. Das Projektteam wurde nun im Namen der Bundesregierung als „Kultur- und Kreativpilot*innen Deutschland“ ausgezeichnet. Am Campus Darmstadt präsentiert das h_da-Team demnächst in einer Ausstellung den neuesten Ansatz der Forschungsgruppe: ausgediente Rotorblätter als Bauelemente für Freilichtbühnen.

Windkraftanlagen haben eine Nutzungsdauer von 20 Jahren. Speziell die Entsorgung der Rotorblätter ist teuer, umweltschädlich und CO2-intensiv. Das „rethink*rotor“-Team an der h_da entwickelt in einem transdisziplinären Creative Lab Konzepte, um ausgediente Rotorblätter zu neuen Bauelementen für die Bauwirtschaft zu machen und somit zur Energiewende beizutragen. Hierfür sind Prof. Marcin Orawiec und sein Team zusammen mit dem Architekturbüro „OX2architekten GmbH“ (Aachen) nun in Berlin als „Kultur- und Kreativpilot*innen“ des Jahres 2024 ausgezeichnet worden.

„Wir nutzen die Leistungsfähigkeit ausgedienter Rotorblätter, um sie als konstruktive Bauelemente weiter im Wirtschaftskreislauf zu halten. Dadurch lösen wir ein drängendes Abfallproblem der Energiewirtschaft und reduzieren gleichzeitig den Primärrohstoffbedarf der Bauindustrie“, sagt Prof. Marcin Orawiec. „Rotorblätter sind korrosionsbeständig, hoch belastbar und gleichzeitig leicht und langlebig. Geringfügig modifiziert eignen sie sich für komplette Schallschutzwände, Türme, Hallen- oder Stadionüberdachungen, sparen Zement, Sand und Stahl, reduzieren Abfall und senken die CO2-Emissionen. Wir freuen uns sehr, dass unser Engagement für klima- und ressourcenschonendes Bauen seitens Bundesregierung so gewertschätzt wird.“

Neues Projekt „power*stage“: Einladung zur Ausstellungseröffnung am Fr., 06.12.24

Das Team um Prof. Marcin Orawiec und die Architektin Ina-Marie Orawiec entwickelt fortlaufend neue Anwendungsmöglichkeiten für ausgediente Rotorblätter. Im aktuellen „power*stage“-Projekt geht es um die Verwendung der Rotorblätter in der Veranstaltungsbranche. Es wird gefördert im „EFRE/JTF-Programm NRW“ für die Entwicklung von Innovationen. In einer Ausstellung am Campus Darmstadt der h_da zeigt das transdisziplinäre Forschungsteam seine Ideen für eine Freilichtbühne der Zukunft. Die interessierte Öffentlichkeit ist eingeladen zur Vernissage am Freitag, 06.12.2024, um 16 Uhr im Glaskasten (Hochhaus, EG, Schöfferstraße 3, 64295 Darmstadt). Die Ausstellung ist dort dann zu sehen bis Freitag, 20.12.2024, von 9 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mehr zu „rethink*rotor“: https://www.rethinkrotor.tech

Bilder: h_da/rethink*rotor

Quelle: Hochschule Darmstadt