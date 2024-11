Regionalgalerie Südhessen: Ausstellung „Position beziehen“ von „EL EGO“

Teilen

Die Regionalgalerie Südhessen im Regierungspräsidium Darmstadt präsentiert die Schau „Position beziehen“ mit Objekten des Frankfurter Künstlers „EL EGO“. Eröffnet wird die Ausstellung von Regierungspräsident Prof. Dr. Jan Hilligardt am Montag, 2. Dezember 2025, um 18 Uhr im Nordfoyer des Kollegiengebäudes (Luisenplatz 2). Journalist Dr. Paul-Hermann Gruner und „EL EGO“ tauschen sich im Anschluss über die ausgestellten Werke aus.

Mit dänischen Klemmbausteinen dokumentiert der Künstler satirisch-ironisch aktuelle Themen. Immer wieder zeigt er Hommagen an international bekannte Positionen, wie Gerhard Richter, Ai Weiwei oder Julian Opie. Titel sind „Klimawandel“, „Festung Europa“, „Regenbogenfamilie“ oder der „Gruß an dicke Diktatoren“ Wer eine Spielzeug-Ausstellung erwartet, wird enttäuscht sein. Denn die Werke lassen die – angesichts des ursprünglich als Spielmaterial entwickelten Baustoffs – entstehende Heiterkeit mitunter als Kloß im Halse stecken.

Fündig wird hingegen, wer eine originelle und erstaunliche Sammlung an ästhetischen oder spielerisch-erschreckenden Objekten erwartet. Viele Arbeiten präsentieren erst durch die Bewegung am Drehrad ihre Gegensätzlichkeit. In Vorher-Nachher-Darstellungen wie der schmelzenden Arktis oder der durch die Bombardierung im Zweiten Weltkrieg zerstörten Stadtmitte Darmstadts sowie dem wieder aufgebauten Kollegiengebäude zeigt sich die detailgenaue professionelle Exaktheit des Künstlers. Zum Geburtstag des Regierungspräsidiums im nächsten Jahr: „2025 – 80 Jahre RP Darmstadt“ hat er diese besondere Arbeit entwickelt.

Die Eröffnung am Montag zu besuchen lohnt sich allein wegen des zu erwartenden spannenden Austauschs zwischen Dr. Gruner und EL EGO, der nach der Begrüßung durch Hausherr Regierungspräsident Hilligardt stattfinden wird.

Bis zum 31. Januar 2025 ist die Schau geöffnet: Montag bis Donnerstag von 10 bis 16.30 Uhr, Freitag von 10 bis 15 Uhr. Beim Besuch ist der Eintrag in ein Gästebuch vorgesehen. Die Behörde ist vom 23. bis 31. Dezember 2025 und an Feiertagen geschlossen.

Der für die Ausstellung vorgesehene Katalog entsteht aus der Ausstellungssituation und wird zu einem späteren Zeitpunkt auf der Website veröffentlicht.

Interessierte sind herzlich eingeladen und werden zur besseren Planung um formlose Anmeldung gebeten. Ansprechpartnerin ist für die Galerie Claudia Greb: E-Mail Claudia.Greb@rpda.hessen.de, Telefon 06151 / 12 6163.

Weitere Infos über die Ausstellung sowie eine Liste mit den präsentierten Kunstwerken

